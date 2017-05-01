Индия обвинила пакистанских военных в убийстве своих солдат

Армия Индии обвинила пакистанских военных в убийстве индийского военнослужащего и пограничника на линии контроля в Кашмире, пригрозив соответствующим ответом, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что индийский военнослужащий и пограничник погибли в результате обстрела с контролируемой Пакистаном территории на линии контроля в Кашмире. Обстрел позиций индийских военных и пограничников в округе Пунч в районе населенного пункта Топа начался около 08:30 понедельника. При этом не уточнялось, вела ли обстрел армия Пакистана или боевики, которые регулярно нападают на индийских военных в районе границы, а также проникают в индийский штат Джамму и Кашмир для осуществления терактов.

"Пакистанская армия осуществила неспровоцированный ракетный и минометный обстрел двух передовых постов на линии контроля в секторе Кришна Гхати. Одновременно пограничная группа, действовавшая между двумя постами, была отправлена в патруль. В результате акта пакистанской армии, недостойного воинского звания, два солдата в патруле были изувечены", — говорится в заявлении Северного командования армии Индии.

Термин "изувечены" в таких инцидентах армия Индии применяет для случаев, если тело погибшего было обезглавлено.

"На этот подлый акт пакистанской армии будет дан соответствующий ответ",- добавили в индийской армии.