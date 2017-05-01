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Трамп обещал разобраться с прослушкой американцев

 

Президент США Дональд Трамп обещал разобраться с прослушкой американцев в стране. Об этом он заявил в опубликованном интервью телеканалу CBS, передает ТАСС

"Все говорят об этом, и, если честно, это нужно обсуждать. Я считаю, что в отношении наших граждан ведется серьезная прослушка. Я думаю, что это важная тема, и это тема, которая должна стать самой главной. И мы должны выяснить, что же с этим происходит", - отметил он.

Президент прокомментировал отношения со своим предшественником на этом посту Бараком Обамой. "Он вел себя со мной очень любезно, но после этого у нас возникли некоторые трудности, - подчеркнул глава государства. - Для меня слова менее важны, чем поступки, и вы видели, что потом случилось с прослушкой, я считаю, что это было неприемлемо". Трамп отметил, что после инаугурации не общался с Обамой и "не имел с ним никаких отношений".

При этом хозяин Белого дома не стал комментировать по просьбе журналиста свое сообщение в Twitter, где он назвал предшественника "плохим парнем". "Вы можете догадаться сами, что это означает", - отметил Трамп. Но после ряда дополнительных вопросов журналиста он отказался дальше обсуждать эту тему. "У меня есть собственное мнение, у вас может быть свое мнение, на этом хватит, спасибо", - заключил президент.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что телефоны сотрудников его предвыборного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке прослушивались по указанию экс-президента. Спецкомитеты Конгресса США по разведке проверили это утверждение главы государства. Прямых доказательств обнаружено не было. Тем не менее, как стало известно председателю комитета палаты представителей Дэвину Нуньесу, за некоторыми членами команды Трампа действительно велась слежка, но к республиканцу это отношения не имело.

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