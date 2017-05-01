Как уже сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров во исполнение распоряжения президента Ильхама Алиева от 13 апреля 2017 года о передаче Управления строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта вывел его из подчинения Министерства транспорта и передал в подчинение Министерства экономики. Согласно решению Кабмина, Управление строительства портового комплекса в Аляте включено в список субъектов, подчиняющихся Министерству экономики, но не входящих в его структуру.

Распоряжение о передаче Управления строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта в подчинение Министерства экономики не публиковалось на официальном сайте главы государства, поэтому не сразу было понятно, чем вызвано такое решение. Однако надо отметить, что на совещании Кабинета министров 11 января 2017 года президент Ильхам Алиев останавливался на проблемах, возникших в Бакинском международном морском торговом порту, и строго предупредил лиц, ответственных за реализацию этого проекта.

Глава государства выразил недовольство отставанием от графика строительства торгового порта, а также тем, что компания-подрядчик, сооружающая порт, не полностью освоила средства, выделенные из госбюджета в 2016 году.

«Все инфраструктурные и строительные работы, включая установку оборудования, заложены в государственной инвестиционной программе и будут реализованы. Но подрядчики тоже должны осознавать свою ответственность. В течение года у меня были серьезные замечания по этому вопросу, члены правительства знают это. Некоторые подрядчики халатно отнеслись к этому вопросу, несмотря на то, что были выделены государственные средства, однако в 2016 году эти средства не были полностью освоены. Это недопустимо, и если они не понимают ответственности, халатно относятся к исполнению госзаказов, то в будущем будут их лишены. Поэтому до конца осени первый этап строительства Международного морского порта в Аляте должен быть полностью обеспечен всем оборудованием и кранами. В противном случае пусть пеняют на себя», - сказал тогда на совещании президент Ильхам Алиев.

Вскоре после этого совещания Министерство транспорта было объединено с Министерством связи и высоких технологий, а министр Зия Мамедов, как и ожидалось, покинул свой пост. Видимо, проблемы, возникшие при строительстве Бакинского международного морского торгового порта, как и другие недоработки в деятельности Зии Мамедова, и стали причиной отстранения его от должности.

Так кто же является подрядчиком, который тормозит строительство Бакинского международного морского торгового порта? Речь идет о компании Evrascon. В свое время на официальном сайте Министерства транспорта указывалось, что подготовкой к строительству Бакинского международного морского торгового порта на участке 400 гектаров, а также строительством инфраструктуры по объединению трассы Баку – Алят – Грузия с строящимся портовым комплексом занимается ОАО Evrascon. Эта же компания возводила объекты порта на суше, а также занималась обеспечением строительства и предоставлением услуг по установке оборудования.

Углублением акватории строящегося порта занималась голландская компания Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V. Как следует из выступления президента Ильхама Алиева на совещании Кабмина, голландцы выполнили все поставленные перед ними задачи и к ним претензий нет. Все замечания главы государства касались отечественной компании ОАО Evrascon. Именно ей было поручено установить подъемные краны и другое оборудование на сухопутном участке строящегося порта, что она не выполнила.

Evrascon затянула строительство, несмотря на то что из государственного бюджета согласно инвестиционной программе были точно и в срок выделены все средства на реализацию проекта. В результате начать грузоперевозки через Бакинский международный морской торговый порт в 2016 году, как планировалось, не удалось. В настоящее время весь грузопоток идет через порт в Бакинской бухте.

Согласно первой стадии проекта, в порту планировалось построить паромный терминал, площадку для контейнеров, площадку для крупногабаритных грузов, стоянку для большегрузных автомобилей и склады. Здесь же должны были быть проложены железнодорожные пути и мосты. На сегодняшний день выполнены только 60% строительных работ. По окончании первой стадии Бакинский международный морской торговый порт должен был принимать 11,5 миллиона тонн грузов и 50 тысяч контейнеров.

После осуществления второй и третьей стадий проекта мощность порта должна возрасти до 21-25 миллионов тонн груза и одного миллиона контейнеров. Как уже отмечалось, проект имеет стратегическое для Азербайджана значение в плане увеличения транзита грузов с целью дальнейшей диверсификации экономики страны. Реализация проекта в срок важна еще и потому, что у транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, имеются альтернативы, и чтобы привлечь грузопоток в нашу страну, медлить нельзя.

Однако работы по строительству порта задерживаются, и именно это является основной причиной того, что президент Ильхам Алиев своим распоряжением вывел Управление строительства комплекса морского торгового порта из подчинения Министерства транспорта и передал его в подчинение Министерства экономики. Не исключено, что следующим шагом станет отстранение компании Evrascon от строительства, что будет равносильно банкротству компании, и без того пребывающей в плачевном финансовом состоянии и погрязшей в долгах.

Руководство ОАО Evrascon в своих заявлениях прессе сетует на задержку перечисления из госбюджета средств на строительство порта. Исполнительный директор компании Манаф Ширинов на совещании акционеров, посвященном итогам деятельности в 2015 году, заявил, что в 2014 году он сделал заявку на получение 50 миллионов манатов на проведение работ в порту. Однако, по его словам, деньги были выделены лишь в мае-июне 2015 года.

Как же так получилось, что подрядчик, жалующийся на то, что деньги им были выделены не вовремя, не смог в полном объеме освоить бюджетные средства, выделенные в 2016 году, и завершить планируемые работы вовремя?

На этот вопрос придется ответить Министерству экономики, которое получило в свое подчинение Управление строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта. Сейчас перед министром экономики Шахином Мустафаевым стоит задача по ускорению работ на этом стратегически важном объекте.