Трое сотрудников полицейского спецназа пострадали в понедельник в ходе столкновений с участниками первомайской демонстрации в Париже, передает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Ранее сообщалось о двух пострадавших полицейских.

Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов, организовали в понедельник марш от площади Республики по направлению к площади Нации. По ставшему привычным в последнее время сценарию, затесавшиеся в толпе хулиганы с закрытыми лицами принялись провоцировать полицейских, кидать в них бутылки с горючей смесью, петарды и мусор.

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В Париже во время проведения в городе традиционного профсоюзного шествия по случаю Международного дня трудящихся начались беспорядки. Как передал телеканал BFMTV, двое полицейских получили ранения, сообщает ТАСС.

Инциденты сопровождают продвижение первомайской колонны, которая следует по улицам восточной части французской столицы от площади Республики до площади Нации. Зачинщиками беспорядков, которые вспыхнули на бульваре Бомарше ближе к площади Бастилии, стали радикально настроенные демонстранты, выступившие сплоченным строем отдельно от простых манифестантов.

Большинство молодых людей скрывают свои лица за масками. В стражей порядка они бросают камни и бутылки с зажигательной смесью, отчего двое полицейских получили ранения. Силы правопорядка отвечают шашками со слезоточивым газом. Эпицентр событий на площади Бастилии плотно затянут дымом.

Сейчас полицейским удалось разделить толпу, рассеяв наиболее агрессивно настроенных участников демонстрации. Порядка 150 человек попали в полицейское окружение, сам марш профсоюзов был на время прерван. О задержанных пока данных нет.