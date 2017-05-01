Эра стратегического терпения Соединенных Штатов Америки по отношению к КНДР прошла, заявил сегодня вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании CBS.

"Мы ищем мирное решение проблемы КНДР. Но эра стратегического терпения прошла", — сказал он.

Пенс напомнил, что "более четверти века США так или иначе вели переговоры и терпеливо относились к тому, что КНДР продвигается к обладанию ядерным оружием и реализации программы баллистических ракет".

"Теперь президент сказал, что это позади. И мы вовлекаем наших союзников в регионе для экономической и дипломатической изоляции КНДР", — сказал он.