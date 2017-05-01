«Судя по последнему сообщению Госкомстата, демографическая ситуация в Грузии ухудшается», – коротко прокомментировал складывающуюся в стране ситуацию известный эксперт Анзор Тотадзе.

В подтверждение своих слов демограф привел ряд неутешительных цифр.

«В 2016 году число браков стало на 10 тысяч меньше, чем три года назад. Число разводов за это же время выросло в четыре раза. Беда в том, что эта тенденция сохранится, по крайней мере в ближайшем будущем», - утверждает эксперт.

Короче, население Грузии неудержимо сокращается. Причины надвигающейся демографической катастрофы, помимо приведенных выше данных, кроются еще и в резком сокращении рождаемости. А тут возникла загадка, на которую никто не находит ответа: в последние годы девочек рождается меньше, чем мальчиков. В 2000-2009 годах родилось около 230 тысяч девочек, что почти вдвое меньше, чем в предыдущее десятилетие.

Это значит, что в скором времени станет меньше матерей…

На вопрос, чем вызвано ухудшение демографической ситуации в целом, ученый в первую очередь ссылается на неблагоприятную социальную ситуацию.

«Семьи распадаются и вследствие того, что изменилось в целом положение женщины в обществе», - спешит он напомнить о демократических завоеваниях страны. Однако никуда не деться от того факта, что позднее взросление, а также принявший массовый характер выезд из страны молодежи в поисках лучшей доли однозначно связаны с ухудшением условий жизни.

«Еще недавно — каких-нибудь 20-25 лет назад — брачный возраст в среднем составлял 23 года, теперь же он вырос до 27-28 лет среди женщин и до 30-31 года среди мужчин, — говорит А.Тотадзе. — То ли еще будет. Ведь молодые люди, покидающие Грузию, большей частью остаются в далеких краях. И их понять можно – Грузия прекрасна. Но только в песнях. Жизнь здесь хороша. Но для малого процента населения. Увы…»