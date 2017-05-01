Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником этого государства, сообщает официальный сайт главы государства.

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Государства Израиль — Дня независимости», — говорится в поздравительном письме.

В своем послании президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться и укрепляться во благо интересов народов двух стран.

«В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Израиля — мира и благополучия», — говорится в поздравительном письме главы Азербайджана.