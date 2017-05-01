Нетаньяху о заявлении ХАМАС в отношении Израиля

Официальный представитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что палестинское исламистское движение и политическая партия ХАМАС пытается «обмануть весь мир», исключив пункт об уничтожении Израиля из своей программы, передает Reuters.

«ХАМАС пытается обмануть весь мир, но им не удастся. Они строят потайные туннели для совершения терактов и пускают ракеты по мирным жителям Израиля. Вот это настоящий ХАМАС», — сказал он.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы для сближения со странами Персидского залива и Египтом.