Сегодня, 1 мая, в столицу Азербайджана прибыл известный российский общественно-политический деятель, философ и политолог, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, сообщает haqqin.az.
А.Дугин приехал в Баку по приглашению Русской общины Азербайджана.
Программа визита А.Дугина в Баку включает встречу с официальными лицами, общественными организациями, лекцию в Бакинском Славянском университете, встречи с представителями Русской общины, научными и интеллектуальными кругами Азербайджана.