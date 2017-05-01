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Канада начала строительство базы НАТО в Латвии

 

Канадские военные инженеры прибыли в Латвию для строительства базы батальона НАТО в рамках развертывания многонациональных бригад альянса в странах Балтии и Польше.

По данным телеканала CBS, 50 инженеров приступят к строительству в ближайшее время, а уже в мае в Латвию приедут и канадские солдаты.

Всего на базе разместятся около 500 военных, а формирование батальона завершится в июле—августе.

Общая численность группировки НАТО в Латвии составит около тысячи человек. Еще 500 военных отправят Албания, Испания, Италия, Польша и Словения.

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