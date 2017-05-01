Подписаться на уведомления
 

Смертник атаковал иностранных военных в Афганистане

 

Террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил военный конвой иностранных сил в провинции Нангархар на востоке Афганистана, пострадавших нет, сообщил официальный представитель местных властей Ходжиани Аттаулла, передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhuanet.

"Нападение произошло в населенном пункте Барекаб в районе Родат около 15:00 по местному времени, - отметил он. - Около дороги в момент взрыва отсутствовали мирные жители. Никто из членов конвоя не пострадал, так как они передвигались на бронированной военной технике".

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

410 просмотров


Старости
Наргиз Пашаевой вручили золотую медаль
Наргиз Пашаевой вручили золотую медаль фото
Наша погода
Сегодня 0° / 14°
2 Май 24° / 14°
3 Май 24° / 13°
4 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8542 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Турцию трясет
Twitter запустит новостной телеканал
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
Рабочие встретили Хасана Роухани протестами
Толпа освистала президента ЮАР
Тиллерсон позвонил Лаврову
Азербайджан стал фаворитом Евровидения
Смертник атаковал иностранных военных в Афганистане
Президент Филиппин слишком занят, чтобы ехать к Трампу
Путин уволил влиятельных генералов
Канада начала строительство базы НАТО в Латвии
Эминем подал в суд на новозеландских политиков
В Баку прибыл Александр Дугин эксклюзив
Нетаньяху о заявлении ХАМАС в отношении Израиля
Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Демографическая катастрофа в Грузии haqqin.az из Тбилиси
«Эра стратегического терпения по отношению к КНДР прошла» Заявление вице-президента США
Прокуратура о резонансном убийстве в Баку
Массовые беспорядки в Париже: ранены полицейские фото; видео; обновлено
Кто подвел президента? Что происходит со стратегическим портом
Трамп обещал разобраться с прослушкой американцев
Центробанк сохранил курс маната
Индия обвинила пакистанских военных в убийстве своих солдат
Азад Рагимов: «После Азербайджана сложно будет провести Исламиаду на таком же уровне»
Азербайджан объявил в розыск Мушвида Мурсалова
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться