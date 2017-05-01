Азербайджан стал фаворитом Евровидения

На Евровидении после первых репетиций появились новые фавориты, передают украинские СМИ. Это финский дуэт Norma John. На первое место они вырвались благодаря голосованию прессы, присутствующей на репетиции. Финны получили наибольшее количество баллов – 72.

На втором месте Азербайджан (65 баллов), а на третьем – Португалия (64 балла).

Главный фаворит первого полуфинала, шведский исполнитель Робин Бенгттсон на четвертом, но у него всего 39 баллов.

Интересно, что из 9 участников, репетировавших свой номер, последнее место заняла Бельгия, не получившая ни одного балла. Один из бельгийских журналистов, присутствовавших на репетициях, написал: "Жаль, что при такой сильной песне у группы совершенно нет номера. Побеждать на таком конкурсе только благодаря композиции сейчас невозможно".

Напомним, что с точки зрения букмекеров, Бельгия должна занять пятое место, но такая расстановка была до начала репетиций.