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Тиллерсон позвонил Лаврову

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10–11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по намечаемой в Астане 3–4 мая международной встрече по Сирии», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе США.

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