Тиллерсон позвонил Лаврову

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10–11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по намечаемой в Астане 3–4 мая международной встрече по Сирии», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе США.