Толпа освистала президента ЮАР

"Конгресс южноафриканских профсоюзов" (COSATU) отменил все выступления, включая речь президента ЮАР Джейкоба Зумы, на первомайской демонстрации после того, как главу государства освистала толпа, передает новостной портал news 24.

Мероприятие проводилось в городе Блумфонтейн. Это первое появление президента на событии, устроенном COSATU, после того, как члены союза призвали его покинуть свой пост.

По информации портала, люди на мероприятии пели песни, критикующие президента. Также началась драка между его сторонниками и противниками. Представители COSATU, призывающие Зуму уйти, имели при себе дубинки и плетки. Успокоить толпу не удалось, и организаторы объявили о прекращении мероприятия. Все речи, включая президентскую, были отменены.