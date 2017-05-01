Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.