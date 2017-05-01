В Иране погибли немецкие туристы

В провинции Фарс на юге Ирана перевернулся туристический автобус, при этом два туриста из Германии погибли, 17 человек получили ранения, заявил руководитель медицинской бригады скорой помощи провинции Мухаммед Реза Алиманеш, сообщает ИРНА.

Алиманеш отметил, что авария произошла в 17:27 по местному времени.

«Сразу после аварии на место происшествия был отправлен медицинский вертолет, чтобы помочь пострадавшим туристам», — сказал Алиманеш.

Алиманеш сказал, что один из немецких туристов был доставлен в больницу спасательным вертолетом.