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США вводят санкции против армянских олигархов и чиновников

 

США вводят санкции в отношении армянских чиновников и олигархов, которые подкупали избирателей на последних выборах в парламент Армении. К подобному мнению можно прийти из интервью посла США в Армении Ричарда Миллза изданию 168.жам.

Посол отметил, что на выборах в Армении были зафиксированы случаи массового подкупа избирателей и использования административного ресурса. Подобные случаи, зафиксированные посольством США, совпадают с оценками международных наблюдателей.

«Мы призывали правительство Армении расследовать эти факты», - сказал Миллз.

Американский посол также заявил, что лица, которые замешаны в процессе подкупа избирателей, не будут допущены к программам, которые спонсируются правительством США.

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