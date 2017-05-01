США вводят санкции против армянских олигархов и чиновников

США вводят санкции в отношении армянских чиновников и олигархов, которые подкупали избирателей на последних выборах в парламент Армении. К подобному мнению можно прийти из интервью посла США в Армении Ричарда Миллза изданию 168.жам.

Посол отметил, что на выборах в Армении были зафиксированы случаи массового подкупа избирателей и использования административного ресурса. Подобные случаи, зафиксированные посольством США, совпадают с оценками международных наблюдателей.

«Мы призывали правительство Армении расследовать эти факты», - сказал Миллз.

Американский посол также заявил, что лица, которые замешаны в процессе подкупа избирателей, не будут допущены к программам, которые спонсируются правительством США.