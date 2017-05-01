Азербайджанец и армянин вместе прокомментировали матч на российском ТВ

Сегодняшний матч чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и махачкалинским «Анжи» вместе прокомментировали армянин Нобель Арустамян и азербайджанец Эльвин Керимов. Арустамян комментировал игру из комментаторской кабины, а Керимов находился у кромки поля и рассказывал о событиях, происходивших рядом с ним. Игру транслировали телеканалы «Матч» и «Наш футбол».

Любопытно, что главным тренером «Анжи» является Александр Григорян, а основной игрок махачкалинской команды – азербайджанец Аяз Гулиев. Еще один пример плодотворного азербайджано-армянского сотрудничества.

«Анжи» в этом выездном матче удалось добыть ничью (0:0), что можно считать успешным результатом. Скорее всего, махачкалинцам, занимающим сейчас 12-е место, удастся сохранить прописку в Премьер-лиге. Кстати, после игры Эльвин Керимов брал интервью у Григоряна.

Возвращаясь к тандему Керимова и Арустамяна, уместно напомнить, что они комментировали вместе и ранее. Болельщикам запомнился их совместный репортаж в 2013 году о матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Галатасараем». Дело в том, что Арустамян является болельщиком «Ювентуса», а Керимов – «Галатасарая». И сама игра, завершившаяся со счетом 2:2, и комментаторская работа в тот вечер получились весьма красочными и эмоциональными, что понравилось многим телезрителям.

После того матча Эльвин заявил, что предполагал, что их совместный комментарий с Нобелем может вызвать у некоторых людей негатив, но не придавал этому значения.

«Национальность того или иного человека меня интересует в последнюю очередь, - говорил Керимов. – На игру назначили Нобеля. Комментировать этот матч он должен был в одиночку, а мне выпало работать в записи на матче «Андерлехт» - «Олимпиакос». Но зная о моих симпатиях к «Галатасараю» и турецкому футболу, Арустамян за два-три дня до матча сам предложил мне поработать вместе. Я с радостью согласился.

Нам было очень комфортно работать вместе. Все просто: мы с Нобелем очень хорошо общаемся. Он необычайно добрый и отзывчивый человек, с которым не только приятно комментировать, но и просто беседовать на любую тему».

Примечательно, что в 2015 году Нобель Арустамян был назначен комментатором на отборочный матч чемпионата Европы-2016 между сборными Азербайджана и Италии. На этот раз Арустамян не стал приглашать Керимова, а просто отказался комментировать игру. Вместо него был назначен другой комментатор. Как выяснилось позднее, это был просто недочет программного директора, который назначил Арустамяна на игру сборной Азербайджана, но при этом не учел национальную принадлежность комментатора.

Эльвин Керимов выиграл конкурс комментаторов, организованный телекомпанией «НТВ-Плюс» в 2010 году. Победителем Эльвина назвало строгое жюри в составе таких маститых комментаторов, как Анна Дмитриева, Василий Уткин, Дмитрий Чуковский, Юрий Розанов, Александр Шмурнов и Георгий Черданцев. Он получил главный приз – годовой контракт с «НТВ-Плюс» плюс оплату жилья в Москве.

Эльвин родился 4 апреля 1990 года в селе Гирдани Ленкоранского района Азербайджана. «Когда мне было несколько месяцев, мы переехали в Кронштадт, где прожили 9 лет, - рассказывал Керимов. - Уточню: родители уже жили в этом славном городе с 1985 года. Просто они хотели, чтобы на свет я появился на Родине. Мои родители тоже родом из села Гирдани. В 1999 году из-за работы папы мы переехали из Кронштадта в Сыктывкар».

Интересно, что Нобель Арустамян родился в Баку. Дата его рождения - 7 октября 1987 года. Его семья всегда жила в Азербайджане, но в 1988 году переехала в Москву. По словам Арустамяна, его дед родом из Нагорного Карабаха. Он сам неоднократно бывал на оккупированных территориях Азербайджана и привозил туда своих коллег – спортивных журналистов – для участия в футбольном турнире. Арустамян в «черном списке» МИД Азербайджана, как и некоторые другие комментаторы «Матч ТВ», среди которых Константин Генич, Михаил Моссаковский, Филипп Кудрявцев.