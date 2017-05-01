Турция отгораживается от Сирии стеной

Линия обороны создается в приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, готовятся площадки для турецкой бронетехники, сообщает в понедельник агентство Anadolu.
Строительная техника работает в районах Татлыджа, Хюррийет и Онджюль, напротив которых через границу находится подконтрольный силам самообороны сирийских курдов город Телль-Абъяд.
Одновременно на границе продолжается строительство вышек для модульной бетонной стены.
В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.