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Эрдоган призвал реформировать ООН

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему реформированию ООН, передает Анадолу.

Выступая на церемонии присуждения звания почетного доктора наук в одном из вузов столицы Индии, Эрдоган отметил, что ООН, в особенности Совет безопасности, сегодня как никогда нуждается в структурных реформах. «Какой справедливости можно ожидать от СБ ООН, где не представлены Индия и страны исламского мира?», - сказал президент.

«Постоянных членов СБ ООН быть не должно, потому что эта структура обязана быть показателем справедливости. Если, несмотря на позицию ООН, Сирией все еще управляет Башар Асад, уничтоживший около миллиона своих соотечественников и проводящий политику государственного террора, то больше говорить не о чем», - отметил президент.

Эрдоган отметил, что Турция не закроет границы для беженцев, если режим Асада продолжит сбрасывать бомбы на мирное население. «Турция не закроет свои двери перед людьми, бегущими от бочковых бомб и химического оружия. В противном случае Анкара может уподобиться убийцам», - сказал Эрдоган.

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