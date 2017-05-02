Столкновения с полицией в Берлине

В центре Берлина произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами, которые провели несанкционированную акцию в честь "революционного первого мая", сообщила газета Berliner Zeitung.

Акция, которая прошла в районах Кройцберг и Нойкельн, завершилась закидыванием полицейского оцепления бутылками и петардами, нападавшие избивали правоохранителей древками флагов. В ответ полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные.

По свидетельству очевидцев, которые активно пишут о происходящем в соцсетях, нападения на полицейских осуществляли люди в черных куртках с замотанными шарфами лицами.