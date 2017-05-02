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Азербайджанские грузовики могут снова застрять в Дагестане

Автор: Отдел информации 

В связи со строительством нового моста на КПП «Яраг-Казмаляр» движение через российско-азербайджанскую границу для большегрузов может быть прекращено, поскольку отсутствуют альтернативные маршруты их движения.

Пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» — единственный доступный для проезда фур. В качестве «запасного варианта» предлагается прокладка маршрута движения грузовиков через КПП «Тагиркент-Казмаляр». Однако здесь имеются свои проблемы — отсутствует дорога до федеральной трассы «Кавказ».

По данным РИА «Дербент», возведение нового моста начнется в ближайшее время. Строительство дороги, которая соединит пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» с федтрассой запланировано на этот год. В качестве решения проблемы предлагается строительство неасфальтированной дороги. Поэтому вероятность возникновения транспортного коллапса на границе двух стран остается актуальной.

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