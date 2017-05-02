Поладхан Мамедкеримов давно разменял восьмой десяток, перенес инфаркт, долгое время лечился за границей, но держится молодцом. Некогда преуспевающий предприниматель сегодня, можно сказать, обобран до ниточки, но и к этому он относится весьма прагматично, уверен, что ему рано или поздно вернут все, что он нажил честным трудом, но потерял из-за своей доверчивости.

В 90-м году Поладхан в расцвете сил решил перевести на родину весь свой бизнес и солидный капитал, заработанный за пределами Азербайджана. Предприниматель громко заявил о себе, приобретя вскоре два действующих завода, создав несколько компаний и предприятий разных профилей. И ровно десять лет дела шли у него – лучше не пожелаешь. Часто к нему обращались за помощью и госструктуры, и друзья – никому не отказывал. Вот один из них и попросил взять к себе на любую работу потерявшую мужа Афат Абдуллаеву (Алиеву), оставшуюся с детьми без всякой помощи.

Ну, как отказать другу, да еще по столь благородному вопросу. Взял он ее, но пристроить никуда не мог, не было у нее опыта работы, самых простых навыков. И оставил предприниматель ее у себя в приемной, в качестве секретарши. Постепенно между потерявшей мужа женщиной и оставшегося без супруги мужчиной сложились тесные отношения, и стали они жить вместе без оформления брака. И сына ее принял, растил его вместе с собственным. Вдвоем их и отправил на учебу во Францию. Вообщем, жили единой дружной семьей.

Но вот налоговики обнаружили в деятельности учрежденных Мамедкеримовым компаний финансовые нарушения, допущенные его подчиненными, и в 2001 году привлекли его к уголовной ответственности. Предприниматель, выплатив все налоговые долги, отделался условным наказанием, но пережитое сильно сказалось на его здоровье. Несколько лет пришлось провести за границей под наблюдением врачей, а когда почувствовал себя лучше, вновь вернулся в родные края. И не только высокое чувство патриотизма влекло его на родину. Здесь он оставил на попечение Алиевой огромное богатство, состояние которого за прошедшие восемь лет сильно его беспокоило.

И действительно, воспользовавшись долгим отсутствием Поладхана она, афишируя свои близкие с ним отношения, забрала у следственных органов всю документацию принадлежащих ему компаний. Имущество этих компаний взяла на хранение, а часть просто присвоила. Причем, обманула при этом следствие, сообщив, будто, это дорогостоящее оборудование принадлежит фирме «Azad sahibkarlıq XXI əsr», якобы, принадлежащей ей еще до совместной с Мамедкеримовым жизни. Поняв все это, Поладхан потребовал вернуть ему все оставленное имущество, как недвижимое, так и движимое, и подал соответствующую жалобу в правоохранительные органы.

После долгих разбирательств и судов Поладхану что-то удалось вернуть, что-то было уже не вернуть, а по другим имущественным объектам до сих пор ведутся судебные тяжбы. Но уже не с Афат, которая не выдержала таких тягот и покинула этот мир, а с ее сыном Джейхуном Абдуллаевым.

Предмет их спора сегодня - это участок земли площадью 0,06314 га на пересечении дорог Зых и Сураханы - Гарачухур, где расположен построенный Поладханом еще в 90-е годы офис общей площадью 928,5 квадратных метров. Казалось бы, дело простое, восстановить справедливость удастся без особого труда. Но не так легко все решается, когда дело доходит до суда, к тому же если одна из сторон всячески этому противится.

Да, яблоко от яблони далеко не падает. Мало Джейхуну показалось, что мать устроила Поладхану, так он решил пойти еще дальше. Ему с братом Шахином объект достался «по наследству от матери». Не желая ввязываться в новое судебное разбирательство, Поладхан подписал с другой стороной договор о примирении. По договору Поладхану отвели лишь четверть всего объекта, а по 37,5% досталось Джейхуну и Алиаббасу Рустамову, который был вначале адвокатом Мамедкеримова, затем покойной Афат, потом снова стал работать на Поладхана, после чего переметнулся к Джейхуну. Говорить долго об этой темной личности не хочется, он сейчас отбывает наказание по другим делам. Ему удалось неплохо нажиться на разных сделках семьи Абдуллаевых, и этой сделкой они расплатились с адвокатом за оставшиеся долги. А Джейхуну договор не давал права продавать офис с участком, преимущественное право за которыми было закреплено за Поладханом.

Но не таков оказался Джейхун. Он, не моргнув глазом, продал объект некой Асмер Фатуллаевой за бесценок. Мамедкеримов утверждает, что реальная стоимость объекта оценивается раз в десять выше суммы - 178 тыс. манатов, официально указанной в двустороннем договоре купли-продажи. Это дает ему повод подозревать стороны в намеренном занижении суммы сделки для уклонения от налогов. Не говоря уже о том, что истинный владелец объекта был поставлен в смешное положение. Как ни клялись в верности совершенной ими сделки, Поладхан не поверил ни Асмер, ни Джейхуну. А тот факт, что Асмер ханым тут же передала новое приобретение в аренду известной транспортной компании «Халиг Фаигоглу» еще более усиливал его недоверие.

Но Джейхун не учел одной мелочи – при оформлении документа Поладхан муаллим не оставил за ним преимущественное право распоряжаться собственностью. И когда узнал о проделке пасынка, возмущению его не было конца. Беседа на чистоту не удалась, и Поладхан вынужден был вновь обратиться в Бинагадинский районный суд.

Для Джейхуна, вроде, ничего не оставалось, как предстать перед судом. Но поднаторевший в подобных разборках Джейхун и его адвокат выбрали иной путь – они просто не явились в суд, хотя письма с уведомлением им были отправлены, как и полагается.

Пожилому истцу не оставалось ничего другого, как попросить суд рассмотреть его жалобу в заочном порядке. И судья Фаррух Гасымов удовлетворил его просьбу. Он вынес заочное решение об удовлетворении иска Мамедкеримова. То есть аннулировал договор о купле-продаже, заключенный между Джейхуном и Асмер, а соответственно и право собственности последней на это имущество. Более того, суд обязал Джейхуна вернуть Асмер указанные в договоре 178 тыс. манатов. Это, видимо, сильно напугало ответчиков, которые о решении суда почему-то узнали сразу и попросили заново рассмотреть дело, но теперь в их присутствии.

Вскоре тот же суд будет повторно рассматривать это дело, но на этот раз, видимо, с участниками сделки. Вряд ли можно сомневаться в том, что участие этих лиц может заставить суд изменить уже принятое решение. Но расчет их, думается, прост. Зачем, мол, делиться со стариком, платить крупные налоги, когда можно растянуть дело на годы, а там, глядишь, и богу душу отдаст этот истец.

К сожалению, юриспруденция - вещь сложная. Вынесет, скажем, Бинагадинский суд решение в пользу Мемедкеримова, так те обратятся в Апелляционный, а потом и в Верховный суды. И так по каждому оспариваемому объекту. Достаточно отметить, что уже не первый год тянется следствие по явному факту кражи Джейхуном мебели и прочей утвари из загородного дома Поладхана. Ему с трудом удалось отсудить этот дом, но когда он вошел в свои покои, то увидел одни голые стены. Полиция составила соответствующий акт, возбудила уголовное дело, которое то и дело приостанавливается разными инстанциями, хотя уже и находится на контроле Генпрокуратуры.

Правда, хитрость их раскусил и Поладхан муаллим, трезво оценивающий ситуацию. Но и судебная система страны, думается, должна быть более гибкой. Зачем допускать различных аферистов мучить людей бесконечными разборками, хождениями по различным инстанциям. Наши суды почему-то перестали практиковать приговоры, не подлежащие обжалованию. А жаль. В данном случае, с учетом всех обстоятельство, такое решение помогло бы легко и просто решить Поладхану все имущественные проблемы с семьей Абдуллаевых.

Действительно, алчность, ненасытность – одни из самых отвратительных черт человека, которые толкают его на самые страшные преступления. Что мать, что сын Абдуллаевы в глаза называющие Поладхана Мамедкеримова чуть ли не спасителем их семьи, за спиной совершали страшные, не подобающие приличным людям поступки. Пока их «спаситель» проходил за границей лечение они даже распустили слух о его смерти. Единственная цель – присвоить часть имущества, которое сложно оформить. Но Поладхан «не оправдал их надежд», он выжил и требует свое добро обратно. «Да и не собираюсь я умирать, пока не улажу все дела. Лучше уж отдать честно нажитое государству, чем такой подлой и неблагодарной семье, с которой меня свела судьба», - сказал Поладхан на прощание.