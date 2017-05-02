«В вопросе Карабаха Китайская Народная Республика (КНР) поддерживает политику Азербайджана, мы поддерживаем и всегда поддерживали независимость, суверенитет, территориальную целостность вашей страны. Мы надеемся, что 4 соответствующие резолюции ООН будут исполнены. Они не исполнены до сих пор, но надеемся, что в скором будущем этого удастся достичь». Об этом в беседе с haqqin.az заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

«Безусловно, мы отдаем предпочтение миру, желаем разрешения проблемы мирным путем», - отметил посол. Что касается сообщений о продаже китайского вооружения в Армению, то, по словам посла, у него нет соответствующей информации.

В то же время Вэй Цзинхуа выразил благодарность Азербайджану за позицию в вопросе Тайваня.