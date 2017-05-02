Турция и Азербайджан начали совместные военно-тактические учения вооруженных сил. Во время маневров будут задействованы артиллерийские установки, бронетехника, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также части противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения.

«В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией на территории Азербайджана с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами вооруженных сил двух стран», — сообщило Минобороны Азербайджана. По данным военного ведомства, основной целью учений является совершенствование координации ВС двух стран благодаря интенсивному обмену опытом.

Минобороны также проинформировало о совместных учениях Грузии, Турции и Азербайджана, которые пройдут в Грузии в начале июня. Такие маневры в формате трехстороннего сотрудничества состоятся уже в третий раз. Прежде они проходили в Турции. Целью всех учений является повышение «взаимосовместимости подразделений сил специального назначения» трех стран, взаимное углубление знаний и обмен опытом, а также развитие возможностей сил специального назначения.

За нынешними турецко-азербайджанскими учениями внимательно наблюдают во всем мире, но особенно в Армении, где каждое такое событие воспринимают с тревогой. По словам армянского политолога, журналиста Айка Халатяна, о военно-политическом союзе Азербайджана и Турции известно давно и ничего нового в этом для армянской стороны нет.

«Турция поставляет оружие Азербайджану, турецкие инструкторы обучают азербайджанских военнослужащих, в том числе и на территории Турции, граждане Турции в своё время принимали участие в карабахской войне на стороне Азербайджана. Баку и Анкара тесно координируют свою внешнеполитическую деятельность. Более того, своим участием в блокаде Армении Турция фактически является стороной карабахского конфликта.

При этом Армения уверена, что её военно-политический союз с Россией является гарантией того, что Турция не рискнет пойти на открытое военное вмешательство в карабахский конфликт в случае возобновления Азербайджаном широкомасштабной войны. Можно вспомнить, что в годы карабахской войны уже был подобный прецедент. И поэтому эти военные учения никак не повлияют на позицию Армении в переговорном процессе», - самоуверенно заявляет армянский эксперт.

Почти такой же точки зрения придерживается руководитель российского Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, который считает, что совместные учения двух соседних стран не являются неожиданностью для России.

«Турция и Азербайджан - союзники, и они вправе проводить военные учения. Но с другой стороны - Турция член НАТО, и Россия, конечно же, внимательно отслеживает ее действия. В Армении дислоцирована российская база, Москва и Ереван являются членами ОДКБ, и я не исключаю, что две страны обсуждают проведение этих учений между Баку Анкарой. Кроме того, если эти учения предназначены для устрашения Армении, то они к желаемому эффекту не приведут, потому что вопрос Карабаха решается не в Анкаре, а в Москве и Вашингтоне», - сказал российский эксперт haqqin.az.

А вот профессор стамбульского университета Митат Челикпала считает иначе. По его мнению, усиление военных связей между Азербайджаном и Турцией предоставит обеим странам большую гибкость действий в регионе.

«В Турции прошли обучение тысячи азербайджанских офицеров, и обе стороны прекрасно понимают друг друга. Азербайджан шаг за шагом начал двигаться вперед и стал сильным в сфере военного образования. Теперь азербайджанская армия самая сильная в регионе. Сегодня между Турцией и Азербайджаном налажено очень тесное военное сотрудничество, и Анкара стремится к дальнейшему расширению сотрудничества. Наши страны достигли военного и политического взаимопонимания», - убежден турецкий политолог.

Челикпала отмечает, что эти учения не направлены против третьих стран. «Азербайджан сам в состоянии очистить свои территории от оккупантов, однако пока он терпеливо ведет переговоры. Турция же как союзник и партнер Азербайджана всегда будет рядом с ним», - заверил он.

По мнению же аналитиков «Stratfor», для Армении, которая в настоящее время испытывает серьезные экономические проблемы, сопряженные с политической нестабильностью, военные маневры с участием трех ее соседей представляют геополитическую проблему.

«На Азербайджан, Турцию и Грузию приходится большая часть границы Армении. Армения зажата между своими соперниками Турцией и Азербайджаном, а оперативные границы Армении ограничены Грузией - на севере и Ираном - на юге. Повышение интенсивности военных учений соответствует сдвигу в военном балансе между Арменией и Азербайджаном, поскольку столкновения между двумя странами в течение последних нескольких месяцев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе привели к многочисленным потерям со стороны Армении и к уничтожению ее военного оборудования. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил о том, что вооруженные силы его страны достигли «полного превосходства над войсками Армении», - напоминают американские эксперты.

Подчеркнем, что совместные учения, помимо прочих задач, направлены на защиту энергетических и инфраструктурных проектов в регионе, а все перечисленные факторы вместе взятые, станут достаточными побудительными мотивами для укрепления военных связей между этими тремя странами.