Считанные дни отделяют французов от момента, когда они узнают имя своего нового президента. 7 мая состоится второй тур, в котором независимый кандидат Эммануэль Макрон будет противостоять представительнице «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Да, уже только представительнице: Ле Пен после первого тура сложила с себя полномочия лидера партии в отчаянной попытке расширить свой электорат, одних приверженцев националистических взглядов для победы явно мало. Отныне ее кампания называется «Выбирай Францию», в то время как вступала в борьбу она под лозунгов «Во имя народа». Нужно отдать должное Ле Пен и ее команде, они не сдаются и продолжают бороться до конца, выстраивая тактику противостояния Эммануэлю Макрону.

Отсюда и ее заявления: «Страна, которую хочет Макрон, это больше не Франция. Это место, пустырь, торговое пространство для производителей и потребителей». Тем самым Марин Ле Пен пытается выступить защитницей исконных французских ценностей, подчеркивая космополитический и либеральный характер оппонента.

Одновременно она объявила, что в случае победы правительство возглавит Николя Дюпон-Эньян, недавний кандидат в президенты, набравший в первом туре 4,7% голосов. Он тоже евроскептик и сторонник тесных отношений с Россией, но все же считается более умеренных взглядов, чем Ле Пен. Тот прием тоже направлен на расширение электоральной базы.

И все же предпринимать такие шаги за две недели до финиша поздновато. Опросы хотя и фиксируют некоторое снижение поддержки Макрона, двадцатипроцентный разрыв между соперниками сохраняется.

Преодолеть его представляется немыслимым, хотя попытки выстроить теоретическую модель, которая дала бы победу Ле Пен, предпринимаются. Так, физик Серж Галам подсчитал, что, если голосовать явятся 90% избирателей Марин Ле Пен и лишь 65% сторонников Эммануэля Макрона, то националистке нужно нарастить свой рейтинг «всего» на 2-4%, чтобы минимально победить. Все это, конечно, из области, близкой к фантастике. Так, даже сторонники крайне левого кандидата Жана-Люка Меланшона разделились в пользу Макрона: 40% проголосует за него во втором туре, 15% - за его соперницу, а 45% не станут принимать участия в выборах.

За считанные дни до выборов все складывается в пользу неожиданного фаворита. Как ему везло с самого начала, когда внутренние проблемы у республиканцев и социалистов не позволили тем выдвинуть сильнейших кандидатов, а для центриста Макрона образовалась уверенная полоса посередине между левыми и правыми, так и в конце компании он вдруг из кандидата, выступившего против системы, вдруг превратился в кандидата, который только и сможет гарантировать стабильность системы в борьбе с националистами.

В результате в его поддержку выступили ведущие фигуры из обоих лагерей, как республиканцев, так и социалистов. Конечно, можно говорить о счастливом стечении обстоятельств, но нельзя не заметить, что политический талант Эммануэля Макрона позволил ему этими шансами воспользоваться. Осталось дождаться воскресенья и убедиться, что французы своими голосами окончательно утвердят молодое дарование во главе Французской республики, а в Брюсселе смогут с облегчением вздохнуть.