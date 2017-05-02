Ситуация вокруг Северной Кореи – одна из самых обсуждаемых в мировом экспертном сообществе тем. Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) испытала баллистическую ракету всего через несколько часов после заседания Совета Безопасности ООН, где говорили о ситуации на Корейском полуострове. Пуск, как известно, оказался неудачным. Но в Японии, обеспокоенной этими испытаниями, остановили даже поезда метро.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что испытания КНДР несут серьезную угрозу для его страны и пообещал, что Япония будет придерживаться координации с США, поддерживая высокий уровень боевой готовности. Германия выступила против решения конфликта с Северной Кореей военными методами. А авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Карл Винсон» уже миновала Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря.

Понятно, что кризис на Дальнем Востоке, связанный с Северной Кореей, касается всех государств мира. Особенно если учесть, что Министерство иностранных дел Северной Кореи обрушилось с резкой критикой в адрес министра обороны Израиля Авигдора Либермана, назвав его высказывания по поводу лидера КНДР "отвратительными" и "опрометчивыми". Либерман несколько дней назад назвал главу КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим" и ближайшим пособником президента Сирии Башара Асада и иранского режима.

МИД КНДР в ответ подчеркнул, что именно Израиль является единственным "незаконным обладателем" ядерного оружия в ближневосточном регионе благодаря попустительству США, но при этом "подло клевещет" на Северную Корею. Также было отмечено, что КНДР поддерживает палестинскую борьбу за независимое государство со столицей в Иерусалиме («Аль-Кудсе», как говорится в тексте). В Пхеньяне также пригрозили ответными действиями за "лживые обвинения" в адрес руководства КНДР.

Что же происходит? И могут ли события, связанные с Северной Кореей как-то затронуть регион Южного Кавказа и в целом постсоветское пространство?

Отвечая на эти вопросы haqqin.az эксперт в области ракетно-ядерных программ КНДР Владимир Хрусталев отметил, что очередной виток ядерного кризиса в Северо-Восточной Азии связан с тем, что КНДР, для гарантии своей безопасности, старается развить ракетно-ядерные возможности до той стадии, после которой ни США и никто иной даже бы и не подумал о силовой операции против страны.

«Хочу напомнить, что в прошлом превращение маоистского Китая в ракетно-ядерную державу вызывало похожую нервозность. Причем не только в США, но и в СССР. И в разное время и Вашингтон и Москва даже думали об ударах по Китаю, дабы предотвратить его "выход в клуб больших и важных стран". В случае с Северной Кореей: если войны не случится в ближайшие годы, то США придется с КНДР мириться и налаживать некий минимально необходимый уровень дипломатического взаимодействия», - говорит эксперт.

Коснувшись неудачного запуска баллистической ракеты КНДР, Хрусталев отметил, что это как раз-таки признак работ над новой ракетой.

Что касается возможно региональной ядерной войны в Северо-Восточной Азии, то прямой угрозы жизни и здоровью населения Южного Кавказа не возникнет, уверен Владимир Хрусталев.

«Однако военная операция США и их союзников против КНДР будет иметь глобальные военно-политические последствия, как минимум, сопоставимые с операцией США 2003 года против Ирака. Даже если операция США будет символически-ограниченной и скорее демонстративной, но при этом не станет ответом на применение силы Пхеньяном (именно применение силы, а не какое-то действие, не являющееся актом нападения на США или союзников) - это ускорит военные приготовления в России и Китае, а также поторопит страны региона к поиску союзников и выстраиванию с ними более тесных отношений»,- уверен эксперт.

«Однако если речь пойдет о действительно полномасштабной войне с применением ОПМ (оружие массового поражения, включая ядерное), то всю систему международных отношений ждут неслабые потрясения», - подчеркивает Хрусталев.