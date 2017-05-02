В истории с появлением азербайджанских яблок в Армении, будоражащей умы армянских обывателей, есть один интересный нюанс, на который мало кто обратил внимание. Речь идет о стоимости этих яблок. Как оказалось, продаются они в Ереване по цене от 900 до 1200 армянских драмов за килограмм (примерно 1,8 – 2,5 доллара). И, как отмечает BBC, это несколько дороже аналогичных яблок других производителей.

Между тем в Баку эти же яблоки стоят от 2,5 до 4 манатов (1,5-2,3 доллара). То есть цена примерно такая же как в Ереване, что весьма странно, учитывая явно не близкий обходной путь из Азербайджана в Армению, который прошла партия азербайджанских яблок.

Отметим, что государственная служба безопасности продуктов питания (ГСБП) Армении распространила заявление, в котором сообщается, что после трех дней проведения "масштабных исследований", появившаяся в соцсетях информация о реализации в стране яблок азербайджанского производства подтвердилась.

Принимая во внимание, что попавшие в страну неизвестным путем яблоки "не прошли пограничного контроля, Государственная служба безопасности продуктов питания не может гарантировать их безопасность, призывает потребителей воздержаться от покупки и при обнаружении подобных случаев сообщать об этом по номеру телефона горячей линии".

Местные СМИ сообщают, что и после проверок в торговых точках они обнаруживали яблоки из Азербайджана на прилавках. Крупные зеленые яблоки с приклеенными ярлыками с названием фирмы уложены в коробки черного цвета, на торцовой части которых указаны фирма-производитель и реквизиты: номера телефонов, электронный адрес, сайт.

Сейчас во многих торговых точках Еревана фрукты переложили в другие коробки, а также оторвали от них ярлыки, пытаясь выдать азербайджанские яблоки за французские.

Отметим, что по результатам проведенного армянской Службой безопасности продуктов питания в период с 1 по 25 апреля государственного мониторинга выяснилось, что яблоки в Армению ввозились из Польши, России, Украины, Грузии и Италии. Скорее всего, азербайджанская продукция поступила в Армению из одной из вышеперечисленных стран. И, повторимся, несмотря на такой длительный путь, яблоки в Ереване стоят столько же, сколько и в Баку.

Чем можно объяснить этот парадокс? Некоторое время назад в беседе с haqqin.az директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко заявлял, что стоимость товаров начинает падать в тех сферах, где производители и оптовики между собой конкурируют. Там, где конкуренции нет, цена либо стабильная, либо она растет. Вот и получается, что азербайджанские яблоки потребители в Азербайджане получают за такую же высокую цену, что и жители Армении. Интересно, а какова в таком случае себестоимость этого товара?