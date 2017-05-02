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Президент Венесуэлы предложил власть народу

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 1 мая, объявил о созыве учредительного собрания, передает Reuters. В стране пройдет общенациональное голосование.

«Во исполнение моих президентских полномочий как главы государства и согласно статье 347 конституции я созываю высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание», — заявил Мадуро.

Как передает РИА Новости, согласно упомянутой статье Основного закона, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

Кроме того, Мадуро призвал к «военно-гражданскому союзу».

Лидер оппозиции Энрике Каприлес подверг инициативу Мадуро резкой критике. По его мнению, это будет считаться «убийством Конституции». Политик назвал Мадуро «диктатором» и призвал народ выйти на улицы. По его словам, оппозиция признавать созыв собрания отказывается.

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