Россия возвращается в первую тройку стран, увеличивших военных расходы. Азербайджан в числе лидеров, сокращающих военные бюджеты.

Москва и Баку по разному подошли к затратам на военные нужды на фоне экономического спада. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В его, только что опубликованном докладе по военным расходам разных стран за 2016 год Россия и Азербайджан оказались в топах этой примечательной статистики - только с совершенно противоположных сторон. Россия в 2016 году увеличила военные расходы на 5,9% и вошла в тройку стран с самыми большими затратами в этой сфере. Азербайджан тоже вошел в тройку – но только тех стран, кто в наибольшей степени урезал свои военные аппетиты.

Баку сократил оборонные расходы на 36%, и по этому показателю он уступил лишь двум государствам. Таким образом, правительства двух наших стран диаметрально противоположным образом отреагировали на ситуацию экономического спада, с которым столкнулись их экономики в связи с падением цен на нефть – основной экспортный товар и для России, и для Азербайджана. Чем обусловлена эта разница в подходах и кто прав? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к самому докладу SIPRI.

Расходы перевалили за триллион!

Стокгольмский институт уже не одно десятилетие анализирует военные расходы разных стран, и при всех незатихающих спорах о методике такого подсчета, остается одним из самых авторитетных мировых исследователей данной проблематики.

Сразу отметим, что по методологии SIPRI военные расходы, помимо собственно затрат на вооружение, включают в себя расходы на заработную плату и пособия, оперативные расходы, военное строительство, исследования и разработки, а также централизованное управление и командование.

В целом, как утверждают авторы доклада, объем затрат на военные нужды в 2016 году в мире увеличился, но не принципиально – всего лишь на 0,4% по сравнению с 2015 годом, и составил $1,686 трлн. Тройка лидеров в этой области - США, Китай и Россия.

Американское лидерство в этом рейтинге традиционно. Военные расходы США за год выросли на 1,7% и составили $611 млрд. Для сравнения – это составляет более трети общемировых затрат.

Китайские ассигнования на нужды обороны увеличились на 5,4% и достигли $215 млрд. Россия, военный бюджет которой возрос на 5,9%, потратила в прошлом году на оборону куда меньше – всего каких-нибудь $69,2 млрд.

Примечательно, что Россия, по версии SIPRI, смогла вернуться в первую тройку, вытеснив оттуда Саудовскую Аравию. И дело тут не столько в наращивании Москвой своей оборонной мощи, сколько в резком сокращении соответствующих статей Эр-Риядом. Урезание военных расходов в королевстве было впечатляющим - 30%, в абсолютном выражении траты составили $63,7 млрд и соответственно лишь четвертое место среди тех, кто более всех тратит на военные нужды.

Что касается глобальных тенденций, то авторы доклада отмечают неравномерность динамики в купле-продаже оружия в разных районах земного шара. Если в Азии, Океании, Центральной и Восточной Европе, Северной Африке и Северной Америке показатели стремились вверх, то в Центральной Америке, Южной Америке, Карибском бассейне, Ближнем Востоке и Черной Африке они имели отрицательные значения.

Трамп союзникам: “Придется самим раскошелиться!”

В докладе SIPRI отмечается, что объемы военных расходов США в 2016 году свидетельствуют об окончании тенденции к их сокращению, обусловленному экономическим кризисом и выводом войск из Афганистана и Ирака.

«Несмотря на продолжающиеся законодательные ограничения бюджета США в целом, в Конгрессе была достигнута договоренность в отношении роста военных расходов, - поясняет директор отдела вооружений и военных расходов SIPRI доктор Од Флеран. - Будущие расходы остаются неясными из-за меняющейся политической ситуации в США».

Впрочем, пока что все свидетельствует о том, что, скорее, американские военные расходы будут расти, нежели сокращаться. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп собирается увеличить расходы на оборону в 2018 году на 9%, или на $54 млрд.

Мало того, в 2016 году США в очередной раз призвали партнеров по НАТО увеличить военные расходы до 2% ВВП, чтобы обеспечить справедливое распределение ответственности за коллективную оборону. В настоящее время из всех государств - членов альянса только четыре отвечают этому требованию: Греция, США, Франция и Эстония.

В рамках НАТО, основной потенциал роста приходится на Бельгию, Германию, Данию, Канаду и Нидерланды. Совсем немного отстают от 2-процентного уровня Великобритания и Турция.

Тем не менее, расходы на оборону стран Западной Европы растут второй год подряд - в прошлом году они увеличились на 2,6%. Лидером в этой гонке являлась Италия, чьи военные затраты выросли на 11%. Такая же картина наблюдается в странах Центральной Европы, которые в прошлом году увеличили расходы на 2,4%.

И виновна в этом росте… Москва. «Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу. И это несмотря на то, что военные расходы России в 2016 году составили всего 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО», - утверждает один из авторов доклада SIPRI Симон Веземан.

Москва в родной стихии

Для России прошлый год с точки зрения военных затрат оказался рекордным. По версии Стокгольмского института, затраты РФ на армию составили 5,3% ВВП, что является самым высоким показателем по отношению к валовому продукту за все время существования независимой России и седьмым из числа самых больших во всем мире.

Примечательно, что столь высокая нагрузка на экономику страны происходит на фоне неблагоприятных внешнеэкономических условий, в первую очередь, падения мировых цен на нефть и газ и экономических санкций, которые были введены в 2014 году.

В SIPRI обратили внимание на то, что российское правительство, от которого в такой ситуации можно было бы ожидать сокращения военных статей бюджета, не только не пошло на урезание затрат на армию, но еще и увеличило их, выплатив производителям военной техники задолженность в размере $11,8 млрд. Без этой выплаты объем расходов 2016 снизился бы на 12%.

Напомним, что по данным министерства обороны РФ, в прошлом году государственный оборонный заказ был выполнен практически полностью (на 98%). В то же время, до 58,3 процента был повышен уровень оснащенности вооружений и военной техники современными образцами. К 2020 году российское оборонное ведомство ставит задачу обновить не менее 70% своей военной техники. В нынешнем году из российского бюджета на закупку вооружений и военной техники будет потрачено более 1,4 трлн рублей.

В 2016 году 55% российского военного бюджета шли на финансирование госпрограммы вооружений. Как отмечают военные эксперты, в России эти программы идут «внахлест» - сейчас продолжает действовать программа на 2011-2020 годы, но уже идет обсуждение следующей, на 2018-2025 годы. Причем объем нынешней программы составляет астрономическую по российским меркам сумму в 20 трлн рублей (примерно $356 млрд).

Возможно, эта «круглая» цифра еще будет меняться в ту или иную сторону в зависимости от общеэкономической ситуации. Во всяком случае, министерство обороны РФ изначально рассчитывало на то, что бюджет новой программы будет составлять 55 трлн, затем стали появляться более «скромные» цифры – 30 трлн, 20 трлн. По последним данным, министерство финансов РФ, отвечающее за балансировку доходов и расходов в федеральном бюджете, настаивает на еще меньшем объеме госпрограммы вооружений - 12 трлн рублей.

Кто прав: Москва или Баку?

Увеличение расходов на оборону в России, как говорится в докладе, в 2016 году шло на фоне резкого снижения таких трат среди нефтедобывающих стран из-за падения цен на нефть.

По данным исследователей SIPRI, Саудовская Аравия, например, урезала свои военные расходы на $25,8 млрд, что стало рекордом среди стран-экспортеров нефти. Другие нефтяные державы в 2016 году также сократили бюджеты министерств обороны - Венесуэла на 56%, Южный Судан на 54%, Азербайджан на 36%, Ирак на 36%.

Лишь две из 15 стран с наибольшим падением военных расходов в 2016 году не являются экспортерами нефти, говорится в докладе. Вместе с тем Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия, несмотря на падение цен на нефть, смогли удержать планку расходов на оборону на прежнем уровне.

Как отметил научный сотрудник SIPRI Нан Тиан, падение цен на нефть привело к сокращению доходов от нефтеэкспорта и к связанным с этим экономическим проблемам. Это вынудило многие страны-экспортеры нефти уменьшить свои военные расходы.

И тут, пожалуй, уместно вернуться к тому вопросу, который мы поставили выше: кто прав в своей стратегии реагирования на экономический спад в стране – Баку, пошедший на резкое сокращение военных расходов, или Москва, прибегшая к их наращиванию?

На первый взгляд, ответ очевиден: азербайджанские власти поступают абсолютно логично, столкнувшись с дефицитом бюджета из-за резкого падения цены нефти. Они «режут» оборонку. В России тоже многие призывают правительство поступить также – ради удержания на должном уровне социально значимых статей: пенсионки, медицины, образования, культуры…

Однако, в реальной экономике не все так просто, как выглядит в теоретических построениях. Как известно, в России – так уж исторически сложилось – очень мощный оборонный комплекс. На нем трудятся миллионы людей, он играет важную роль в формировании ВВП страны, на нем завязано множество смежных и вполне мирных отраслей и производств. Поэтому можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: инвестируя бюджетные средства (которых в условиях дефицита ни на что не хватает) в оборонную сферу, российские власти способствуют «заводке» экономического механизма целой страны и работают на общий рост ВВП.

Поэтому не будем торопиться однозначно хвалить оборонную политику Баку и ругать – Москвы. Посмотрим, что покажет нынешний год. Если Россия так и не сможет преодолеть экономический спад и дефицит ее бюджета еще больше вырастет, значит ставка на «оборонку» не сыграла. Ну а если темпы роста ВВП России окажутся выше, чем у Азербайджана, значит Москва была права, наращивая вопреки кризису свои военные расходы. Хотя и то правда,что оборонка Азербайджана завязана главным образом на закупках, а для России – она мощная производительная отрасль…