Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть, опустившиеся в понедельник до минимальных уровней за пять недель, продолжают снижаться во вторник.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром 2 мая опустилась на $0,1 (0,19%) - до $51,42 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,53 (1,02%) - до $51,52 за баррель.

Цена на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,14 (0,29%) - до $48,7 за баррель. Контракт подешевел на $0,49 (0,99%) - до $48,84 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Опасения, связанные с тем, что рост производства нефти в США сведет на нет усилия нефтедобывающих стран по сокращению чрезмерных мировых запасов топлива, продолжают оказывать давление на рынок, пишет MarketWatch.