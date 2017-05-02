Министр торговли США: "Удар по Сирии – это развлечение после ужина"

Министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина" американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в резиденции Мар-а-Лаго, сообщает журнал Time.

"Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина", — заявил министр на ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute в Калифорнии.

При этом американскому президенту "ничего не стоило" организовать это "развлечение", добавил Росс.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат по приказу Трампа. Поводом для применения силы стал инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб, ответственность за который Вашингтон бездоказательно возлагает на Дамаск.

Ранее Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Сирии далось ему очень трудно, поскольку после принятия таких решений могут быть убиты "не те люди, которых нужно".