Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГИЛ

Даниэла Грин, переводчица Федерального бюро расследований с высшим уровнем доступа, переехала в Сирию и вышла замуж за террориста из группировки "Исламское государство", сообщил во вторник телеканал CNN.

Грин работала по делу террориста, за которого вышла замуж. Этот переезд в Сирию случился в 2014 году. Бывшая сотрудница ФБР солгала руководству о своих перемещениях и предупредила мужа о расследовании против него.

Из-за случившегося ФБР пришлось принять план действий, чтобы уменьшить ущерб для безопасности.

38-летняя Грин вышла замуж за человека, известного как Абу Тальха аль-Альмани. Он занимается вербовкой для ИГИЛ. До переезда в Сирию он был гражданином Германии по имени Денис Кусперт и читал рэп под псевдонимом Deso Dogg.

В ходе расследования американские спецслужбы получили доступ к личной переписке Даниэлы Грин. В ней она признается, что ИГ - это государство, которое никто не сможет остановить. При этом она надеется когда-нибудь побывать на родине.