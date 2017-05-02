Армяне применили минометы

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 110 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы (три снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 110 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.