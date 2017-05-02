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Сопредседатель Минской группы о встрече президентов Азербайджана и Армении

 

Информации о проведении встречи между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном не имеется, сообщил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд, передает АПА.

Дипломат отметил, что сопредседатели не имеют какой-либо информации о дате, намеченной для проведения встречи президентов.

Выразив отношение к встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве, Р.Хогланд отметил, что состоявшаяся 28 апреля встреча была проведена по инициативе главы МИД России. Дипломат также добавил, что по итогам встречи МИД России распространило заявление.

Отметим, что на встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве ожидалось проведение обсуждений по организации встречи президентов Азербайджана и Армении.

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