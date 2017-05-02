В Анталье ужесточили запрет на распитие алкоголя вне отелей

В турецкой Анталье ужесточили запрет на распитие алкоголя вне отелей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальный сайт управления безопасности Антальи, передает РИА Новости.

Документом вводится фактический прямой запрет на употребление спиртного вне пределов отелей и питейных заведений, расположенных в городах. Также запрещается любое публичное употребление алкоголя "в виде, способном вызвать недовольство окружающих". Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир, что составляет около 1,6 тысячи российских рублей.

Распитие алкоголя карается штрафом в "открытых для общественного пользования парках, садах, скверах, открытых площадках, не оснащенных какими-либо сооружениями, жилых кварталах, автодорогах, пикниковых зонах и местах проведения археологических раскопок, зданиях железнодорожных и автовокзалов, улицах, переулках, исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, культовых сооружениях, заброшенных зданиях, строительных площадках, помещениях для банкоматов, пространствах под мостами, прогулочных зонах в пределах границ муниципалитетов, а также любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки".

"Генеральное консульство России в городе Анталье настоятельно рекомендует российским гражданам, в том числе и туристам, в связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей, во избежание наложения административных штрафов", — говорится в сообщении.