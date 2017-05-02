Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, отмечается в сообщении банка.

"С учетом влияния мер по стабилизации на замедление инфляции и изменение ситуации с макроэкономическими рисками, правление Центрального банка приняло решение сохранить учетную ставку на существующем уровне в 15%", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сохранены нижний (12%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.

Согласно сообщению, правление ЦБА приняло данное решение на заседании 1 мая.

На заседании были обсуждены последние макроэкономические процессы, факторы, влияющие на инфляцию, меры по управлению этими факторами и ход реализации денежной политики.