В Сирии применили советское химоружие

В сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы с зарином советского производства. Новые данные о применении химического оружия в Сирии опубликовала организация Human Rights Watch.

Из текста материала следует, что анализ фотографий и видеозаписей, сделанных в Хан-Шейхуне, свидетельствует об использовании авиационных бомб советского производства ХАБ-250 или ХАБ-500, которые были специально созданы для доставки зарина. Это подтверждает зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы. На ХАБ-250 похожи также обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.

Тем самым авторы доклада пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб 4 апреля могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

По данным правозащитников, с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газ с вертолетов.