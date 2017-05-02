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NIKOIL | Bank поддержал международный турнир по регби фото

 

22-23 апреля 2017 года на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялся международный юношеский турнир NIKOIL Cup по регби, посвященный памяти Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова. В турнире, спонсируемом NIKOIL Bank, приняли участие восемь команд из Азербайджана, Грузии и России: «Карабах», «Тигры», TİSA Titans (Азербайджан), «Цикара», «Мимино», «Вефхвеби» (Грузия), «Драконы», «Медведи» (Россия). Организаторами турнира выступили регбийный клуб «Карабах», Федерация регби Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта города Баку.

В захватывающих матчах юные регбисты порадовали зрителей бескомпромиссной борьбой, динамичностью комбинаций, выносливостью и зрелищной игрой. Победителем турнира стала команда «Драконы» из Пензы (Россия). На втором месте – «Вефхвеби» (Грузия), на третьем также регбисты из Грузии – команда «Мимино».

Финансовая поддержка таких мероприятий - неотъемлемая часть социального направления банка. Несмотря на то, что регби является новым видом спорта не только для Азербайджана, но и всего региона, проведение данного международного турнира еще раз доказывает интерес подрастающего поколения к физическому развитию и спорту в целом.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. 

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

 

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