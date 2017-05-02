В Азербайджане произошло извержение вулкана

Сегодня около 08:00 в 15 километрах к юго-востоку от Баку, на берегу Каспийского моря, на территории нефтепромысла произошло извержение грязевого вулкана Локбатан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Вулкан не является частью группы грязевых вулканов в Баку и на Абшеронском полуострове, которые относятся к Государственному заповеднику.

Сейчас на месте извержения вулкана работает оперативная группа, состоящая из сотрудников заповедника.

Напомним, зарегистрированный в 1810 году грязевой вулкан Локбатан считается пятым самым активным грязевым вулканом в мире. Это уже 25-е извержение вулкана.