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Евросоюз доволен интенсивностью переговоров с Азербайджаном

 

На прошлой неделе между официальным представителем Европейской службы внешнеполитической деятельности Европейского Союза Люком Девином и заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым были проведены интенсивные переговоры по новому соглашению. Как сообщает АПА, об этом заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Мард отметила, что обе стороны амбициозны и решительны в проведении переговоров: «Думаю, в скором времени будет проведен очередной этап переговоров. Наша цель – интенсивно работать. В особенности мы работаем полным ходом перед саммитом «Восточного партнерства».

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