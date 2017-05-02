В случае победы Макрон назначит премьером женщину

В случае победы на выборах президента Франции лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон планирует назначить премьер-министром страны женщину. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала BFMTV.

«У меня сейчас в голове остались две-три кандидатуры, даже две кандидатуры. Но я не буду пока объявлять, кто это. Просто несерьезно, не одержав победы на выборах, сообщать имя премьер-министра», — сказал Макрон и добавил, что при нем «новым премьер-министром может стать женщина».

Ранее пресса называла имя Сеголен Руаяль, неоднократно занимавшей министерские посты и в настоящее время являющейся министром экологии, устойчивого развития, энергетики и моря, передают СМИ.

Накануне конкурент Макрона Марин Ле Пен сообщила, что ее премьером станет лидер движения «Вперед, Франция» Николя Дюпон-Эньян.