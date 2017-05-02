Саргсян исключил Хачатурова из Совета нацбезопасности

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении Юрия Хачатурова от должности секретаря Совета национальной безопасности, сообщает Новости-Армения.
Напомним, 2 мая Хачатуров вступает в должность генерального секретаря ОДКБ.
Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении Юрия Хачатурова от должности секретаря Совета национальной безопасности, сообщает Новости-Армения.
Напомним, 2 мая Хачатуров вступает в должность генерального секретаря ОДКБ.
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