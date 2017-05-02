Десятки танков и самолетов на совместных азербайджано-турецких учениях

Азербайджан и Турция задействовали в совместных военно-тактических учениях порядка 1 тыс. человек личного состава, сообщает корреспондент Интерфакс-Азербайджан с места проведения учений.

Кроме того, по его информации, в учениях задействованы до 80 единиц военной техники, более 60 артиллерийских установок и минометов, 12 боевых вертолетов Ми-35 и транспортных Ми-17 ВВС Азербайджана, а также зенитно-ракетные комплексы.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами стартовали в Азербайджане в понедельник и продлятся до 5 мая.

Целью учений является обмен опытом между ВС Азербайджана и Турции, развитие координации, совместное планирование штабов, повышение готовности и способностей подразделений проводить операции.