Азербайджанские депутаты заступились за Турцию и раскритиковали ПАСЕ

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана раскритиковали принятое на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы решение по Турции. Глава парламентской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов обвинил ПАСЕ в применении двойных стандартов по отношению к Баку и Анкаре, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Мы неоднократно были свидетелями применения двойных стандартов по отношению к Азербайджану и Турции в стенах ПАСЕ. Своего апогея это достигло на весенней сессии ПАСЕ, когда с большой несправедливостью столкнулась соседняя Турция», — заявил С.Сеидов на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник.

Он назвал предвзятым подготовленный в ПАСЕ доклад по деятельности демократических институтов в Турции.

«Во-первых, в документе ПКК не названа террористической организацией. Во-вторых, не указано, что попытки госпереворота в Турции летом 2016 года были предприняты со стороны террористических организаций. Неверная оценка была вынесена и референдуму по внесению изменений в Конституцию Турции», — отметил С.Сеидов.

По его словам, ПАСЕ переживает серьезный кризис, сопровождаемый нападками на те или иные «неугодные» страны.

«В знак протеста против применения мониторинга взамен постмониторинга к Турции делегация этой страны приняла решение не участвовать в сессиях ПАСЕ. Ранее так же поступила российская делегация. С угрозой лишения своего поста столкнулся президент ПАСЕ», — сказал он.

Позицию С.Сеидова поддержали и другие депутаты Милли Меджлиса, в том числе Сиявуш Новрузов, Ганира Пашаева, Айдын Мирзазаде и другие.