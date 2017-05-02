Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»

Сегодня в конференц-зале Республиканского велотрека состоялась пресс-конференция, посвященная стартующей завтра традиционной велогонке «Тур Азербайджана».

В пресс-конференции приняли участие глава оргкомитета соревнования, вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член Руководящего комитета Европейского союза велосипедистов, заместитель министра налогов Сахиб Алекперов, а также технический директор «Тура Азербайджана», почетный генеральный секретарь Европейского союза велосипедистов Роланд Хофер.

«Тур Азербайджана» уже занял достойное место в календаре Международного союза велосипедистов (UCI), - говорит Сахиб Алекперов. - Это пятый по счету «Тур Азербайджана». Помимо этого, в 2012 году был международный турнир для спортсменов до 23 лет. Наше соревнование заработало авторитет, его знают во всем мире. «Тур Азербайджана» рекламирует нашу страну, наши города».

В этом году впервые велосипедисты проедут по Агсуинскому перевалу, который включен в маршрут четвертого этапа.

«В Агсу завершены ремонтные работы, поэтому мы включили перевал в этап, - объясняет Сахиб Алекперов. - Велосипедисты верят, что успешно справятся с этим непростым маршрутом».

В последние дни от участия в «Туре Азербайджана» отказалась команда из Кувейта, что, по словам вице-президента Федерации велоспорта Азербайджана, произошло по финансовым причинам.

«Да, и у Кувейта есть финансовые проблемы, - с иронией заявил С.Алекперов. – В итоге в «Туре Азербайджана-2017» выступят 22 команды из 18 стран. Приедут команды из США, Японии, Европы, арабских стран. То есть мы охватываем почти весь мир.

Азербайджан по традиции представит Synergy Baku. Наша команда помолодела, есть изменения в составе. Были опытные спортсмены, но они уже покинули Synergy Baku. Однако прошедшие соревнования в Марокко и Хорватии показали, что нас есть на кого рассчитывать. Кирилл Поздняков успешно выступил в Марокко, выиграл там два этапа, занял третье место в общем зачете. Эльчин Асадов впервые выиграл этап в Марокко. Это первый такой успех нашего доморощенного спортсмена».

Напомним, в состав Synergy Baku также включены Эльгюн Ализаде, Анвер Асанов, Самир Джабраилов и единственный иностранец в команде – хорват Йосип Румак.

«Тур Азербайджана» соответствует категории 2.1. Выше только HC и Мировой тур. По словам Сахиба Алекперова, в перспективе «Тур Азербайджана» может быть повышен в классе.

«Возможно, в следующем году увеличим количество этапов с пяти до шести. Мы предпочитаем прогрессировать постепенно. В более высоких категориях и требования более высокие. Там и призовой фонд должен быть выше, и других финансовых расходов больше. В принципе, мы к этим требованиям готовы. Но у нас должна быть соответствующая команда, которая будет достойно выступать на этом уровне. Возможно, в 2019 году перейдем в категорию HC.

К примеру, в Казахстане велоспорт начали развивать гораздо раньше, чем у нас. Бюджет казахстанской команды два года назад был равен 18 миллионам евро. Конечно, можно выделить деньги и сделать такую команду из иностранцев и в Азербайджане. Но наша главная задача – массовость, популяризация велоспорта в стране. Конечно, спортивный результат тоже важен для нас. Два года подряд Synergy Baku выигрывал командные соревнования «Тура Азербайджана». В этом году у нас будут выступать шесть проконтинентальных команд. Будет сложно добиться успеха в противостоянии с ними, но мы постараемся».

Вице-президент федерации прокомментировал и допинговую историю с участием велосипедиста Synergy Baku и сборной Азербайджана Максима Аверина. Недавно было объявлено, что один из допинг-тестов участника Олимпиады в Рио дал положительный результат.

«Отсутствие Максима не должно помешать Synergy Baku успешно выступить в «Туре Азербайджана», команда у нас хорошая. Что касается допинг-пробы Аверина, то мы должны признать, что она оказалась положительной. В прошлом году ему сделали операцию на ключице. После операции врач выписал ему лекарства, он их пил. Оказалось, что в них содержится запрещенное вещество. Но Аверин тогда не участвовал в соревнованиях, он просто лечился.

Мы плохо относимся к таким препаратам. Расследование продолжается. Посмотрим, какое решение будет принято. Не должно было случиться, но, увы, случилось.

Мы отправили письмо, в котором высказали нашу позицию. Максим признает, что пил это лекарство. Он не думал, что в нем есть что-то запрещенное. Но он это делал для лечения, а не для побед».

С.Алекперов также рассказал о том, по каким критериям выбирается маршрут этапов «Тура Азербайджана», и подчеркнул, что соревнование и в дальнейшем будет проводиться в мае.

«Когда мы выбираем даты соревнования, то учитываем множество аспектов. Во-первых, есть международный календарь велоспорта. Вписаться в него непросто. Во-вторых, наше соревнование изначально было посвящено дню рождения Гейдара Алиева. В-третьих, в мае в наших регионах очень красиво, хороша погода. Поэтому будем и дальше проводить велотур в мае.

Внутренние соревнования мы организуем во многих районах Азербайджана, а вот что касается международных велогонок, тут мы проводим соревнования по тем дорогам, которым есть альтернатива. Почему в «Туре Азербайджана» нет этапа в направлении Губы? Потому что туда ведет одна дорога, закрывать ее нельзя. Представьте, что губинская дорога была бы закрыта на 4-5 часов. Что будет в таком случае?!

Мы проводим эти соревнования для людей. Не хотим создавать для них дополнительных проблем. Нельзя так делать! Мы не согласились, чтобы бакинский этап проходил в будний день. Только в воскресенье! Велосоревнования не проводят на автобанах. По всему миру их проводят на дорогах с не очень большой загруженностью».

Сахиб Алекперов также сообщил, что со второй половины апреля «Тур Азербайджана» рекламируется на канале «Евроспорт». В дни соревнований, с 3 по 7 мая, вещающий на весь мир телеканал будет демонстрировать 12-минутные обзоры, а по итогам покажет 26-минутный обзор.

«Тур Азербайджана», помимо местных СМИ, будут с места событий освещать журналисты из Голландии, Италии, Германии, Китая, США и Великобритании.

Роланд Хофер, в свою очередь, заявил, что Федерация велоспорта Азербайджана довольно успешная организация.

«Не случайно в марте прошлого года два представителя вашей федерации были выбраны на ответственные посты в международных организациях: Сахиб Алекперов вошел в состав Руководящего комитета Европейского союза велосипедистов, а генеральный секретарь Фархад Алиев включен в число 15 представителей Европы, которые будут участвовать в выборах президента и членов Руководящего комитета UCI. Это большой шаг в истории азербайджанского велоспорта. Я был одним из основателей Европейского союза велосипедистов и знаю, насколько это солидная организация, поэтому еще раз поздравляю».