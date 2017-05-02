Премьер-министра Мальты вынудили провести досрочные выборы

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил 1 мая о проведении досрочных парламентских выборов, сообщает Der Kurier.

Причиной являются обвинения в коррупции в адрес премьер-министра.

«Я не могу допустить, чтобы из-за нападок в мою сторону пострадал авторитет партии», — отмечает Мускат.

На последних выборах в 2013 году выиграла Лейбористская партия во главе с Джозефом Мускатом, следующие выборы должны были пройти в 2018 году.

Однако в связи с обвинениями лидера партии глава лейбористов объявил о проведении досрочных выборов, они состоятся 3 июня 2017 года. Главным оппонентом лейбористов является Националистическая партия Мальты во главе с Симоном Бустуттилом.