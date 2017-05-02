Правоохранительные органы Молдовы и Украины сумели предотвратить заказное убийство главного молдавского олигарха и влиятельнейшего политика Влада Плахотнюка. Столь поразительный эпизод должен был бы войти в анналы криминалистики и во все учебники для будущих стражей порядка. Под арест сразу в обеих странах было взято целое преступное сообщество из почти 20 участников, включая организаторов! Уже названо имя заказчика и сумма гонорара – 200 тысяч долларов, то есть около 12 тысяч на каждого. Голова самого могущественного человека в Молдове стоит, видимо, не очень дорого.

Сенсационное раскрытие

На пресс-конференции в аэропорту Харькова 7 апреля текущего года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил: «Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили с МВД Молдовы по предотвращению заказного убийства бывшего вице-премьера Молдовы господина Приходько, и синхронно мы задержали организаторов этого убийства».

Проблема в том, что в Молдове ни у одного главы правительства не было заместителя по фамилии Приходько. Чуть позже в пресс-релизе МВД уточнили: «Убийство бывшего вице-премьер-министра Молдовы, крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка», который тоже никогда не занимал такой должности. В окончательной редакции все-таки прозвучала достоверная информация: Влад Плахотнюк, бывший вице-спикер парламента.

Так в Молдове стала широко известна третья фамилия знаменитого олигарха, помимо Плахотнюка и Улинича. Стало быть, он же и Приходько. Злые языки утверждают, будто на каждую из фамилий имеется отдельный паспорт или паспорта с различными гражданствами, включая румынское и украинское. Владелец самого крупного состояния в Молдове является с недавних пор официальным лидером Демократической партии, по сути, единственной партии власти.

А жертва кто?

Поясним вкратце значимость фигуры Влада Плахотнюка для местной общественно-политической ситуации, да и, собственно, для страны. В период власти коммунистов до 2009 года фамилию этого бизнесмена хорошо знали в кругах молдавских коммерсантов, кулуарно шептались о его близости к семье президента Владимира Воронина и приписывали ему всякого рода экономические злоупотребления вроде монополизации ряда сфер бизнеса и рейдерских захватов. Однако большой огласки деятельность миллионера не имела и явственно политики не касалась.

После трагических событий 7 апреля (какое совпадение!) 2009 года, когда молдавская «цветная революция» лишила власти коммуниста Владимира Воронина, его бывший «приближенный» перешел в стан победителей и вскоре стал зампредом Демпартии при новом главе формирования, выходце из Компартии Мариане Лупу. Общее мнение свелось к тому, что при «витрине» в лице нового председателя Влад Плахотнюк купил себе партию.

Средняя по численности партия демократов объединилась в правящую проевропейскую коалицию с более слабыми либералами и либерал-демократами в качестве фронт-лидеров. Именно последней упомянутой партии под руководством бизнесмена-миллионера и состоявшегося политика Влада Филата досталось наибольшее число руководящих должностей, включая премьерскую, и, соответственно, больше власти.

Два Влада, заклятые друзья, не раз сталкивались при выяснении бизнес-отношений. В политике их соперничество завершилось в конце 2015 года молниеносным и абсолютно бесповоротным низвержением бывшего премьер-министра Филата с его последующим арестом и внушительным тюремным сроком по приговору суда. За злоупотребление властью!

За год либерал-демократы рассеялись по другим партиям. К конкурентам-демократам, конечно, тоже примкнули. Постепенно и во властных структурах их число поубавилось. Следом потеснили либералов и теснят до сих пор. На данный момент и парламентом, и правительством руководят выдвиженцы Демпартии, а Влада Плахотнюка, открыто ставшего, наконец, во главе собственной политструктуры, величают чуть ли не хозяином Молдовы. Вот только с самым грандиозным антирейтингом за всю историю страны – 90%.

Спецоперация в кооперации

Словом, не надо быть провидцем, чтобы ясно представить количество врагов всех мастей у знаменитого олигарха с неоднозначной репутацией и тремя фамилиями. Правда, с покушением вышла у врагов неувязочка. Зато раскрытие каково! На брифинге 7 апреля к сенсационному заявлению Арсена Авакова о покушении на Приходько-Плахотнюка дополнения сделал глава Нацполиции Украины Сергей Князев: «Задержаны все участники этой преступной группы — от заказчиков до исполнителей и соисполнителей. Изъято оружие и деньги в Кишиневе, а в Киеве задержаны организаторы этого правонарушения».

Окончательную ясность в тонкости международной спецоперации по обезвреживанию организованной преступной группировки внесла украинская Государственная погранслужба: «Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители спецслужб России». Кстати, именно бойцы-пограничники, а не специально обученные кадры СБУ, осуществляли захват злоумышленников. Сергей Князев отметил взаимодействие Нацполиции с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой Украины.

Разумеется, первыми после судьбоносной пресс-конференции новость о чудесном спасении молдавского олигарха растиражировали украинские СМИ. Молдавским журналистам ничего не оставалось, кроме как переопубликовать их информацию и сразу обратиться за комментариями к местным силовикам.

По сообщению информпорталов, в день пресс-конференции Авакова предотвращенное покушение стало новостью, например, и для замгенпрокурора Кишинева Игоря Попы, и для зама и.о. начальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Валерия Бодяна. Демократическая партия также не была готова озвучить свою позицию по данному вопросу, а ее пресс-секретарь Виталий Гамурарь узнал о пугающем инциденте из СМИ.

Примечательно, что в общей сложности 17 человек киллерского назначения в Киеве и Кишиневе арестовали «синхронно». В Молдове это были организаторы, исполнители и пособники прямо при передаче денег – всего восемь злоумышленников, у которых изъяли средства маскировки вроде париков, накладных усов и бород, средства связи, два пистолета CZ-75 с глушителями и патронами, а также четыре гранатомета, то ли РПГ-26, то ли РПО «Шмель». Рознятся здесь сведения для прессы. А в украинской столице задержали еще девятерых в лице главаря и остальных членов ОПГ.

Сколько нужно киллеров и денег

Вскоре от молдавских следственных органов все же пришло подтверждение о разоблачении покушения на самого влиятельного человека страны. Государственный обвинитель из прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок рапортовал журналистам о загодя переданной украинскими коллегами оперативной информации и об успешной совместной операции: «В результате на территории Молдовы 7 апреля задержаны восемь человек, из которых шестеро – граждане Молдовы, двое – граждане Украины. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе тяжкие».

Прокурор рассказал, как, согласно сведениям его коллег из соседней страны, известный в преступной среде гражданин Украины получил заказ на убийство и как в Молдову были переброшены опытные боевики для разведки местности и слежки за будущей жертвой преступления.

Гонорар за убийство должен был составить 200 тысяч долларов. Половину из них исполнителям передали авансом. В общем, негусто выходит, если поровну делить на 17 персон – по 11 764 доллара. Предположительно, к делу они приступили в начале зимы, то есть оно у них могло бы занять около пяти месяцев. 2 350 долларов в месяц – такая она, стало быть, киллерская зарплата. То ли киллеры дешевы, то ли главные молдавские олигархи.

Оперативное следствие

Итак, более 70 оперативников из двух стран успешно завершили операцию по обезвреживанию чрезвычайно опасного бандформирования. Все та же Госпогранслужба Украины сообщила, что сей блестящий замысел, завершившийся полным разгромом преступного элемента, принадлежал не кому-нибудь, а самому президенту Петру Порошенко. Странно только, глава МВД должности и фамилии столь важной жертвы не запомнил. Заметим: украинский лидер и молдавский олигарх-политик если и не друзья, то деловые партнеры.

Оппозиционный политик, тоже с неоднозначной репутацией, Ренато Усатый – находится сейчас в бегах в Москве – рассказывал: «Плахотнюк с Порошенко очень много лет являются бизнес-партнерами. Они совладельцы магазина «Детский мир» в Кишиневе, они вместе занимаются бизнесом с советских времен, есть известная фабрика по производству кондитерских изделий «Букурия» и многие другие бизнесы».

Учитывая непримиримую вражду политика Усатого с Владом Плахотнюком и оброненную молдавским прокурором фразу о заказе на убийство из Москвы, многие предполагали, что заказчиком «назначат» именно опального партийного босса Ренато Усатого. Прогноз пока не оправдался.

Молдавское следствие за рекордные пару недель выяснило чуть ли не все обстоятельства беспрецедентного дела, и что еще удивительнее, исполнители-арестанты необыкновенно подробно и откровенно не только описали сценарий предстоящего убийства, но и назвали истинных заказчиков. Вот ведь удача! Они знали имена, пароли и явки! Кстати, молдавские следователи даже выложили в сеть видеосъемки допросов. Ну, удивляться не стоит – вероятно, тайна этому следствию без надобности.

Разоблачение заказчиков

Прав был прокурор Бусуйок из Молдовы, еще до признаний преступников сообщивший прессе: «Благодаря следственным мероприятиям установлена связь между преступной группировкой на территории Молдовы и одним из заказчиков, который находится в Москве. Он, кстати, является преступным авторитетом как в Молдове, так и РФ». Таковым признан некий Григорий Карамалак, ранее судимый и известный под прозвищем Болгар. Пребывает в Москве. В бегах.

Этот самый Григорий Карамалак, сколотивший в лихие 90-е приличное состояние вместе с товарищами-спортсменами (борцы), устремился было в политику, но его история завершилась масштабной «ликвидацией банды Карамалака» во времена коммуниста Воронина. В результате миллионер-Болгар осел в российской столице. На родине дело против него периодически поднимают. Теперь бизнесмена объявят в розыск и потребуют экстрадиции.

После недавнего оглашения имени первого заказчика уточнять личность второго прокурор Бусуйок не стал: «У нас есть подозрения, что человек, находящийся сейчас в тюрьме, попытается уклониться от наказания». Молдавские журналисты сориентировались быстро – не иначе речь идет о банкире Вячеславе Платоне. Тут тоже детектив занятный. Миллионер и финансист был задержан и экстрадирован из Украины на личном чартере то ли Порошенко, то ли самого Плахотнюка прошлым летом. Обвинялся в финансовых махинациях и быстро получил приговор с основательным сроком. Требовал заслушать в качестве свидетеля именно Влада Плахотнюка, но суд ему, естественно, отказал.

В киносценарии два миллионера наверняка бы скинулись на куда большую сумму ради устранения врага. Реальность, оказывается, другая. Может быть, пожадничали? Или впрямь профессиональные боевики дорого не стоят? Стрелять они должны были из гранатомета по окнам четвертого-пятого этажей административного здания. Неопределенность мишени подозреваемый объяснил просто: мол, «пальнуть Шмелем» бы - и двух этажей не было бы. Вот это кино! Да еще позицией для снайпера выбрали территорию детского сада «Калинка». Любопытно, на какое время суток и как планировалась акция, если сад работает по графику.

При всем размахе небывалой истории в Молдове к ней отнеслись скорее с юмором, что, конечно, не мудрено. Слово «инсценировка» прозвучало не раз. Местные аналитики расходятся во мнении относительно ее цели: то ли оправдать гонения на политических и деловых конкурентов Влада Плахотнюка, то ли выставить его в качестве потенциального мученика и поднять рейтинги.

Пиар-акция, в данном случае, провалилась с треском – только ленивый не похихикал о горе-киллерах, героях правопорядка и претенденте на убийство. Что касается расправы с конкурентами, то на подобные задачи есть решения проще, особенно учитывая тюремное заключение одного «заказчика» и удаленность другого при наличии открытого уголовного дела.

Однако, в результате, оказалась логически подтверждена связь и давняя вражда между двумя богатейшими молдаванами и Владом Плахотнюком, которую олигарх никоим образом не обнародовал прежде: уголовные дела обосновывались исключительно объективностью правосудия. Разве стали бы при непричастности лидера Демпартии к делу банкира и экс-авторитета эти двое вскладчину заказывать его убийство, как утверждает следствие из двух стран да еще под патронатом президента одной из них? В сложной многоходовке с признаками трагикомедии вырисовывается тема «перехитрил сам себя». То ли местные комбинаторы просчитались, то ли заграничные.