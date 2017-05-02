В Ленкорани арестовали «Пулю Наримана»

В Ленкорани в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан неоднократно судимый 56-летний Нариман Фатуллаев, известный в криминальной среде как «Пуля Нариман», сообщает Sputnik Азербайджан.

В 2008 году Фатуллаев во время разбойного нападения на семью ювелира Шукюра Ахмедова зарезал его сына Шахина Ахмедова, а также напал на супругу последнего Азизу Ахмедову, женщина скончалась после госпитализации. До 2014 года правоохранители и не предполагали, что убийство Ахмедовых — дело рук Фатуллаева.

Спустя несколько лет после убийства Фатуллаев инициировал свое задержание за хранение огнестрельного оружия и таким образом пытался избежать наказания за двойное убийство. Тогда мужчина отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу.

Известно, что во время одного из своих задержаний Фатуллаев демонстративно отрезал часть своего уха и съел, чтобы таким образом напугать сотрудников полиции и добиться собственной неприкосновенности.

Во время последнего задержания Фатуллаев пытался бежать, перепрыгнув через забор на крышу курятника, но попал прямо в руки группы захвата.