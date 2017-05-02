Самир Шарифов едет в Японию

В четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отправится в Иокогаму (Япония) для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), сообщили Trend в правительстве.

Юбилейное, 50-е заседание Совета управляющих АБР пройдет с 4 по 7 мая 2017 года.

В рамках заседания представители стран-членов АБР обсудят множество вопросов по различным направлениям, в том числе сотрудничество между азиатскими странами, проблемы инклюзивного развития стран региона, меры, которые призваны расширить охват системы медицинского обслуживания, вопросы глобального характера и другие.

АБР учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.